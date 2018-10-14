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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım: - "Enflasyonla Mücadele Programı'nı makro ekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üst düzey destek sağladığı Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında, "En az yüzde 10 indirim" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Kampanyayı tüm GTO üyelerine duyurduklarını ve üyeleri enflasyonla topyekun mücadele etmeye davet ettiklerini belirten, Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bugün bizim de elimizi taşın altına koyma zamanı, tüccarın, sanayicinin, ihracatçının kendilerini ortaya koyma günüdür. Enflasyonla Mücadele Programı'nı, makro ekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Şimdiye kadar Türkiye ekonomisinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesine destek olan GTO üyeleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısı için de elini taşın altına koymaya hazırdır."

Toplumun tüm kesimleriyle istişare ve iş birliği içinde seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inandığını vurgulayan Yıldırım, "Enflasyonu tetikleyen ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. İş dünyasının önünde en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda enflasyon sepetinde yer alan ürünlere uygulanacak en az yüzde 10'luk indirimler oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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