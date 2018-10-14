Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üst düzey destek sağladığı Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında, "En az yüzde 10 indirim" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Kampanyayı tüm GTO üyelerine duyurduklarını ve üyeleri enflasyonla topyekun mücadele etmeye davet ettiklerini belirten, Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bugün bizim de elimizi taşın altına koyma zamanı, tüccarın, sanayicinin, ihracatçının kendilerini ortaya koyma günüdür. Enflasyonla Mücadele Programı'nı, makro ekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Şimdiye kadar Türkiye ekonomisinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesine destek olan GTO üyeleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısı için de elini taşın altına koymaya hazırdır."