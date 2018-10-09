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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyoruz" - "81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı desteklediklerini belirterek, "81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekun bir iktisadi mücadele başladığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan Albayrak öncülüğünde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı makroekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi yükseltmekte, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk özel sektörü olarak, devletle birlikte topyekun bir duruş sergileyeceklerinin ve ellerini taşın altına koyacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede TOBB, odalar ve borsalarıyla, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız. İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikrarlı büyüme sürecine gireceğiz."

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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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