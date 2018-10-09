FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz" - "Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğal gaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Topyekun mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.

Programı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Programa esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz. Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğal gaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşüreceğinden birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının önünü açacak. Bu indirimler enflasyonun düşmesine çok büyük katkı sağlayacak."

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Bendevi Palandöken Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tesk

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