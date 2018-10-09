Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Topyekun mücadeleye esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.
Programı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Programa esnaf ve sanatkar camiası olarak biz de destek veriyoruz. Tüm sektörlerde yapılan indirimler elektrik, doğal gaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki indirim tüm işletmelerin maliyetini düşüreceğinden birçok mal ve hizmette daha yüksek oranda indirim yapılmasının önünü açacak. Bu indirimler enflasyonun düşmesine çok büyük katkı sağlayacak."
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