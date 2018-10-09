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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de Ankara Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı desteklediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda kısa vadede enflasyonu aşağı ivmeye çevirecek, uzun vadede de kalıcı çözüm üretebilecek adımların yer aldığını bildirdi.

Enflasyonun kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozduğuna, uzun dönemde de büyümeyi engellediğine işaret eden Baran, "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası uygulamasının tüketimin devamı açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, 50 üründe yüzde 10'luk indirimin yapılmasının, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 21 olan gıdada enflasyonun düşmesine yol açacağını kaydetti.

Gürsel Baran, gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için uzun dönemli sonuçlar doğuracak gözetim mekanizmasıyla Hal Yasası'nın çıkarılmasının da enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu vurguladı.

- KDV iadeleri

Elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak olmasının genel olarak fiyatlar üzerinde etkisinin çok büyük olduğunun altını çizen Baran, reel sektörün KDV iadelerinin de yıl başından itibaren ödenecek olmasının oda üyelerince olumlu karşılandığını belirtti.

Baran, ATO üyelerinin fırsatçılık ve stokçuluk konusunda mücadeleye destek verdiğini vurgulayarak, oda olarak sürecin atlatılmasına ilişkin aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin ortak kararlılık sergilemesinin önemli olduğunu vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Fiyatların yükselmesi ve likidite sıkıntısı karşısında üyelerimize destek olmak adına girişimlerimizi yaptık. Tüm hazırlık çalışmalarını bitirdiğimiz odamızın hizmet binası projesinin yapımını erteledik ve bu kaynağı üyelerimiz için düşük maliyetli finansman oluşturmak üzere bankalara aktardık. Bunu yaparken de 'Şimdi değilse ne zaman?' dedik. Yerli ve milli üretimin önemine dikkati çektik. Bu sürecin atlatılacağından hiç şüphemiz yok. Ülke olarak geçmişte enflasyon yüzünden ağır bedeller ödedik. Düşük enflasyonun refaha nasıl yansıdığını son 15 yılda gördük. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek enflasyonla topyekun mücadelesi aydınlık yarınlarımız için çok önemli ve bu mücadelede başarılı olacağız. Ankaralı tüm tüccarlarımız da enflasyonla mücadele için aynı safta yer almaktadır."

- Üyelere çağrı

Bankaların 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yüksek faizle kullanılan kredilerin faiz oranında yüzde 10 indirim yapacak olmalarının da şirketlerin finansmanı açısından rahatlık sağlayacağına işaret eden Baran, piyasaların işleyişinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bankalara çok büyük görev düştüğünü vurguladı. Baran, şunları kaydetti:

"18 Eylül'de başlattığımız KOBİ Destek Kredisi için yaklaşık 4 bin üyemiz odamıza gelerek belge aldı. Bu üyelerimizden sadece bin 61'ine kredi verildiğini üzülerek öğrendik. Kredi Garanti Fonu'nun desteği de tüccarımızın arkasındayken yani riski üstlenen varken bankalarımızın çekingen davranmasını anlamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili üyelerimize de çağrı yapıyorum. Sıkıntısı olan üyemiz ATO'nun 444 0 286 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi verebilir."

Baran, enflasyonla mücadelede tüketicilere de büyük rol düştüğünü belirterek, bu süreçte tüketicinin ve dürüst tüccarın birbirine sahip çıkması gerektiğini bildirdi.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

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