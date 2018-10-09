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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir: - "Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın önemli unsurlar içerdiğini belirterek, "Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.

Önemli unsurlar içeren program sayesinde kapsamlı bir dayanışma sağlanacağına işaret eden Özdebir, kurda son günlerde volatilitenin azalmasının da enflasyonla etkin mücadeleyi kolaylaştıracağını belirtti.

Özdebir, KDV iadelerinin yıl sonuna kadar sonuçlandırılmasının sanayici açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Yapılan bu politika uygulamalarına kayıtsız kalmayıp bizler de sanayiciler olarak ekonomimizin düzlüğe çıkması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı destekliyoruz, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Yaşanan enflasyonun büyük oranda maliyetten kaynaklı olduğu göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak olması ve birçok üründe kurum ve kuruluşların indirime gitme sözü, enflasyonda önemli düşüşler yaşanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadelede popülist politikalardan uzak, üretime dayalı ekonomiyle kalıcı çözümler ve politikalar ortaya konulması gerektiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Enflasyonun yükselmesi çok kolaydır, ancak düşüş sürecinin gecikmeli olacağı unutulmamalıdır. Enflasyon trendinin gelecek dönemlerde aşağı yönlü hareketi makro ekonomide dengelenmeyi hızlandıracaktır. Özellikle enflasyonun çözümü noktasında hanehalkı odaklı olunması, yani enflasyonun düşeceğine kamu otoritesinin vatandaşları inandırması gerekir. Bu gerçekleştiğinde enflasyonda başarı şansı daha da artacaktır. Piyasa kuralları çerçevesinde hareket edilmesi ve olumlu haber akışı ile birlikte sadece enflasyonda değil bütün makroekonomik değişkenlerin dengelenme ve düzelme sürecinin daha da hızlanacağı kanaatini taşıyorum."

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ASO Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Nurettin Özdebir

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