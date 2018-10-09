Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın önemli unsurlar içerdiğini belirterek, "Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini bildirdi.

Önemli unsurlar içeren program sayesinde kapsamlı bir dayanışma sağlanacağına işaret eden Özdebir, kurda son günlerde volatilitenin azalmasının da enflasyonla etkin mücadeleyi kolaylaştıracağını belirtti.

Özdebir, KDV iadelerinin yıl sonuna kadar sonuçlandırılmasının sanayici açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Yapılan bu politika uygulamalarına kayıtsız kalmayıp bizler de sanayiciler olarak ekonomimizin düzlüğe çıkması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Başkentli sanayiciler olarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı destekliyoruz, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle programın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Yaşanan enflasyonun büyük oranda maliyetten kaynaklı olduğu göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak olması ve birçok üründe kurum ve kuruluşların indirime gitme sözü, enflasyonda önemli düşüşler yaşanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.