Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimleri olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacaklarını duyurdu.

Sabancı Topluluğu'ndan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, enflasyonla etkin mücadelede makro tedbirlerin başarılı olması için tüm ekonomi paydaşlarının iş birliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, devamla şöyle denildi:

"Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, bizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır. Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız. Bu yaklaşımın, hem makro hem mikroekonomik göstergelere olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ediyoruz. Geçmişte defalarca başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek yine geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz."