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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Sabancı Topluluğu: - "Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimleri olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacaklarını duyurdu.

Sabancı Topluluğu'ndan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, enflasyonla etkin mücadelede makro tedbirlerin başarılı olması için tüm ekonomi paydaşlarının iş birliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, devamla şöyle denildi:

"Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, bizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır. Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız. Bu yaklaşımın, hem makro hem mikroekonomik göstergelere olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ediyoruz. Geçmişte defalarca başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek yine geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz."

Bu arada, Sabancı Topluluğu, bugün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısında, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı (CFO) Barış Oran ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile temsil edildi.

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- A101 ve Tudors'tan da enflasyonla mücadeleye destek

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin A101'den yapılan açıklamada da, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası kapsamında Türkiye’nin yüksek indirim marketi A101 olarak tam desteğimizi bildiririz. 8 bin mağazaya ulaştığımız 10. yılımızda müşterilerimize kaliteli ürünleri en ucuz fiyata sunabilmenin sorumluluğunu, 45 bin çalışanımızla omuzlarımızda taşıyoruz. Müşterimizin beklentilerini işin kalbine koyduğumuz yüksek verimli iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırma sözü veriyoruz. A101 olarak ülkemizdeki enflasyonla topyekun mücadele sürecinde, indirim kampanyalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. 8 bin marketimizden gelen satın alma gücümüz sayesinde Türkiye’nin en ucuz fiyatları ile satmaya devam edeceğiz. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak. A101 fiyatları, her zaman enflasyonun altında olacak. A101, dün, bugün, yarın hep ucuz olmaya devam edecek. A101 olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Mücadele Kampanyası'nı sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Tudors Üst Yöneticisi (CEO) Yaşar Ayaydın ise enflasyonla topyekun mücadelede hükümet, iş dünyası ve sivil toplum iş birliğiyle başlatılan milli dayanışmaya destek vereceklerini bildirdi.

Türkiye genelindeki 200'den fazla mağazadaki binlerce çeşit üründe yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 50 arasında indirim uygulanacağını aktaran Ayaydın, "Enflasyonla mücadele konusunda hükümetimizle birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız. Müşterilerimizin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasını önemsiyoruz. Bu dönemde tedarikçilerimizin desteği de bizim için çok önemli. Onlardan alacağımız destekle müşterilerimizin enflasyon yükünü hafifletmek amacıyla indirim ve kampanyalarımıza devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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