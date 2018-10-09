FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: - "Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız" - İTO Başkanı Başkanı Şekib Avdagiç, - "İş dünyası, ortaya konan bu kampanyaya talep edildiği şekilde, fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun yukarı doğru olan trendi, önce yatay sonra aşağı doğru dönecektir"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bilecik, iş dünyası olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

TÜSİAD üyeleriyle programa destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Bilecik, Yeni Ekonomi Programı (YEP) içerisinde yer alan enflasyonla mücadele, sıkı para politikasının uygunlanmasını ve tasarruf tedbirlerini maliye politikasının sürdürülmesini çok önemli bulduklarını aktardı.

Bilecik, "Bu politikalar devam ederken serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oyunun oynanmasını sağlamamız gerekir. Ekonomiye dönük sorunlar, sadece ekonomiye yönelik olarak alınan kararlar ve yöntemler çerçevesinde toparlanması veya çözülmesi mümkün olmayabilir. Bunun için dış ilişkiler yönetiminin de bu tür programlara destek vermesi gerekir. Bugün yakın komşularımızdan tutun AB'ye kadar, ABD'den tutun da Uzak Doğu'ya kadar bütün ülkelerle ilişkilerimizin mükemmel şekilde yönetilmesi gerekir. Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız. Çünkü Türk iş dünyası, bunu gerçekleştirmek için yeteneğe, hırsı ve azme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

\

- "Ortaya konan program, iş dünyasının beklentilerini karşılıyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşıladığını belirterek, enerji maliyetlerinde artış olmayacağı ve kredi faizlerinde düşme olmasının iş adamları açısından önemli olduğunu söyledi.

Programın içeriğine değinen Avdagiç, "İş dünyasının KDV alacağının hızlı şekilde ödenmesi, iş dünyasının hiçbir finansman maliyeti ödemeden, kendisine ait fonlara erişimi açısından değerlidir. İş dünyası, ortaya konan bu kampanyaya talep edildiği şekilde, fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun yukarı doğru olan trendi, önce yatay sonra aşağı doğru dönecektir." şeklinde konuştu.

\

- "81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise enflasyonla topyekün mücadelede bankaların geri durmadığını belirterek, bankaların faiz oranlarında indirime gittiğini, vadesi dolacak spot ve taksitli kredilerde 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirme yaptığını anımsattı.

Bankaların sanayiciyi, tüccarı ve esnafı kollamakla mükellef olduğun dile getiren Oran, "Üretici üretimine, tüccar işine, sanayici üretimine devam edecek. Bunun yanında getirilen paketler, teşvikler ile bütün kamu organlarındaki indirimler ve bu indirimlere destek veren üreticiler, tüketicilerin yanında yer aldı. 81 milyon birlik ve beraberlik içinde olduğundan dolayı bizi hiç birşey engelleyemez. Bize bu sıkıntılı günleri yaşatmak isteyenler mahcup olacaklar. Bu millet bugüne kadar bütün zorlukları aştığı gibi, bunu daha kolay aşacak. Burada milli bir dava, milli mesele oluştu. Bu milli meseleyi de bu millet 81 milyon olarak hep birlikte ele aldı. 81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz." dedi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugünün Türkiye'nin enflasyonla mücadalesinde çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini, bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendecilerGPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler
Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerekPamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı İstanbul Ticaret Odası (İTO) TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Motorine zam!

Motorine zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak

İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak

İSO: Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacak

İSO: Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacak

Bursa'da 'Tarım ve Hayvancılık Fuarları'

Bursa'da 'Tarım ve Hayvancılık Fuarları'

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.