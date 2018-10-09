Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bilecik, iş dünyası olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız." dedi.

Bilecik, "Bu politikalar devam ederken serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oyunun oynanmasını sağlamamız gerekir. Ekonomiye dönük sorunlar, sadece ekonomiye yönelik olarak alınan kararlar ve yöntemler çerçevesinde toparlanması veya çözülmesi mümkün olmayabilir. Bunun için dış ilişkiler yönetiminin de bu tür programlara destek vermesi gerekir. Bugün yakın komşularımızdan tutun AB'ye kadar, ABD'den tutun da Uzak Doğu'ya kadar bütün ülkelerle ilişkilerimizin mükemmel şekilde yönetilmesi gerekir. Türk iş dünyası zorluklara hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız. Çünkü Türk iş dünyası, bunu gerçekleştirmek için yeteneğe, hırsı ve azme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Programın içeriğine değinen Avdagiç, "İş dünyasının KDV alacağının hızlı şekilde ödenmesi, iş dünyasının hiçbir finansman maliyeti ödemeden, kendisine ait fonlara erişimi açısından değerlidir. İş dünyası, ortaya konan bu kampanyaya talep edildiği şekilde, fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun yukarı doğru olan trendi, önce yatay sonra aşağı doğru dönecektir." şeklinde konuştu.

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- "81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise enflasyonla topyekün mücadelede bankaların geri durmadığını belirterek, bankaların faiz oranlarında indirime gittiğini, vadesi dolacak spot ve taksitli kredilerde 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirme yaptığını anımsattı.

Bankaların sanayiciyi, tüccarı ve esnafı kollamakla mükellef olduğun dile getiren Oran, "Üretici üretimine, tüccar işine, sanayici üretimine devam edecek. Bunun yanında getirilen paketler, teşvikler ile bütün kamu organlarındaki indirimler ve bu indirimlere destek veren üreticiler, tüketicilerin yanında yer aldı. 81 milyon birlik ve beraberlik içinde olduğundan dolayı bizi hiç birşey engelleyemez. Bize bu sıkıntılı günleri yaşatmak isteyenler mahcup olacaklar. Bu millet bugüne kadar bütün zorlukları aştığı gibi, bunu daha kolay aşacak. Burada milli bir dava, milli mesele oluştu. Bu milli meseleyi de bu millet 81 milyon olarak hep birlikte ele aldı. 81 milyon olarak bu sıkıntılardan çıkacağımızdan eminiz." dedi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugünün Türkiye'nin enflasyonla mücadalesinde çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini, bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

