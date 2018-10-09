Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Olpak, bugün açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu aktaran Olpak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ekonomi yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makro ekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır. Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi. Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ile yaptığı indirim çağrısının ve firmaların desteğinin bu zor günleri dayanışmayla atlatabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.