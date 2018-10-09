Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” nın ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, “YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdem, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’de cari açık ve enflasyonun artış gösterdiğini, çift hanelere ulaşan enflasyonun reel sektör ve para piyasalarında olumsuz gelişmelere yol açtığına dikkati çekti.

Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” nın ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, “YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.