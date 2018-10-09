FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: -"Gıda ürünlerinde hayata geçirilen yüzde 10 indirim, KOSGEB borçlarının eylül ayına kadar ertelenmesi, makine teçhizat yatırımlarına yüzde 25 ilave destek, ihracatı artıracak ürünlere gelen Ar-Ge ve inovasyon destekleri, 1 buçuk milyar TL'yi bulacak yerli yatırım destekleri enflasyonla mücadelemizde en büyük öncüler olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’dan yapılan açıklamada enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir ekonomi için önemli olduğu ifade edildi.

TÜMSİAD tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı" na ilişkin olarak yapılan açıklamada, TÜMSİAD'ın Enflasyonla topyekun mücadele yolunu desteklediği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ürettikçe ekonomisinin daha da güçleneceği aktarıldı.

Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim, doğalgaz ve elektriğe yönelik zam yapmama kararı, kredi faizlerine yönelik yüzde 10 indirim ve sürecin iletişimini kolaylaştırıcı tüm tedbirlerin sektörü rahatlatacağı dile getirilen açıklamada, enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir ekonomi için önemli olduğunu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, "Gıda ürünlerinde hayata geçirilen yüzde 10 indirim, KOSGEB borçlarının Eylül ayına kadar ertelenmesi, makine teçhizat yatırımlarına yüzde 25 ilave destek, ihracatı artıracak ürünlere gelen Ar-Ge ve inovasyon destekleri, 1 buçuk milyar TL'yi bulacak yerli yatırım destekleri enflasyonla mücadelemizde en büyük öncüler olacaktır. Finansman maliyetlerinin düşürülmesi, belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirimler, girdi ve yatırım maliyetlerini düşürerek ithalatı azaltıcı yerli üretimi teşvik etmek enflasyonla kalıcı mücadelenin temel ayakları olacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde sağlanan mali gelişmeler hem işçi hem de işvereni düşünerek ekonomiyi güçlendirecek reformları hayata geçirmektedir. Yapısal reformlarla çalışma hayatına sağlanacak katma değer enflasyonla mücadelede önemli adımlar olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurdaki yüksek dalgalanma sürecinin de durdurulduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın süreçte atılan adımlarla birlikte dengelenme süreci başlayacak ve kurdaki oynaklık ortadan kalkacaktır. Şu an kurdaki dalgalanmanın da azaldığını görüyoruz. Bu dalgalanmaların ortadan kaldırılmasıyla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranlarının da düşeceğini göreceğiz. Topyekun mücadele planının, milletimizle birlikte çalışarak başarıya ulaşacağından şüphe duymuyoruz. Merkez Bankası’nın döviz ve repo piyasalarındaki düzenlemeleri, enflasyon üzerinde oluşabilecek baskıları da minimize edecektir. Elektrik ve doğalgaza zam yapılmaması da piyasayı rahatlatacaktır. KDV iadelerinin de yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek olması enflasyonla mücadelemizde işletmelerimize büyük katkı sağlayacaktır. İstihdam kaybını önleyecek kredi ödemelerindeki geciktirmeler ve kredilerdeki yüzde 10 indirimler, bankacılık sektörünün de enflasyona desteğini ortaya sermektedir."

PARTNERDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemlerDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemler
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacakDünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda bilim ve teknoloji konuşulacak
BTSO: Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacakBTSO: Enflasyonla mücadele güçlü kalkınma hamlesinin yolunu açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Motorine zam!

Motorine zam!

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

YASED / Erdem: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz

YASED / Erdem: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.