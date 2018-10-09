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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: -"Türkiye’nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında enflasyonla topyekûn bir mücadelenin ortaya konmasının yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz." -KAGİDER: -"KAGİDER enflasyonla mücadele sürecinde devletimizin yanında olarak her türlü desteği vermeye hazırdır" -Eczacıbaşı Topluluğu: -"Topluluğumuzun en büyük iş kolu olan karo seramik ve seramik sağlık gereçlerinde VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye’nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında enflasyonla topyekûn bir mücadelenin ortaya konmasının yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na ilişkin olarak bir değerlendirmede bulundu.

Enflasyonla mücadele, sıkı para ve maliye politikasının ekonomi için kritik önemde olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında enflasyonla topyekun bir mücadelenin ortaya konmasının yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımın da ‘Önce Küçüğü Düşün İlkesi’ çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır. Programın katma değerli üretim ve ihracat odaklı olmasını da ayrıca memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelenin esası olan ‘sıkı para ve maliye politikası’ ile güven ortamının tesisi ve artırılmasına yönelik, bu programın YEP çerçevesinde ekonomimize pozitif katkı sağlaması en büyük temennimizdir. İş dünyası olarak her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız."

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından yapılan açıklamada da "Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ardından enflasyon oranlarındaki artışla devam eden zorlu sürecin en kısa sürede sona ermesi için özel sektör, kamu ve STK’lar olarak ele ele vermemiz gerekiyor. KAGİDER enflasyonla mücadele sürecinde devletimizin yanında olarak her türlü desteği vermeye hazırdır. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz takdirde en kısa sürede ekonomimizin hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi

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- Yüzde 15 indirim kararı

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından yapılan açıklamada ise "Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı destekliyor, programın başarısı için ekonominin tüm paydaşlarının bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu inançtan hareketle,Topluluğumuzun en büyük iş kolu olan karo seramik ve seramik sağlık gereçlerinde VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi

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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

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