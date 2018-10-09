Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verildiği, Ülker Bisküvi, Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer uygun sektörlerde belirli ürünlerde indirim yapılacağı bildirildi.

Yıldız Holding'ten, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programın desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Program için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye'de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz." denildi.

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim ve israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye için bugün ve her zaman halkın yanında olunduğu belirtildi.