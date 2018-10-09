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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 22:03 | Son Güncelleme

Yıldız Holding: - "Program için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye'de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz" - TÜRSAB: - "Bu yeni süreç içerisinde turizm sektörü olarak bakanlığımız ile koordineli bir biçimde ülkemize getireceğimiz dövizin artışı için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verildiği, Ülker Bisküvi, Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer uygun sektörlerde belirli ürünlerde indirim yapılacağı bildirildi.

Yıldız Holding'ten, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programın desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Program için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye'de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz." denildi.

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim ve israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye için bugün ve her zaman halkın yanında olunduğu belirtildi.

- "Şu anda fiyat artışı için doğru zaman değil"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açıklamasında ise enflasyon ile mücadele için sektör sorumluluğu ile değil, ülke sorumluluğu ile hareket edilmesinin elzem olduğu, şu anda fiyat artışı için doğru zaman olmadığı aktarıldı.

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, günümüzün modern imece modelidir, geleneğimizde, kültürümüzde, genlerimizde bu dayanışmanın bütün birikimi mevcuttur." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, enflasyon ile sadece geniş zamanlı ve derinlikli bir strateji ile mücadele edebiliriz. Enflasyon ile mücadelede kararlılık ve sağlam irade önemlidir, bu mücadele duruşumuzun süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bugün devlet millet el ele bu duruşun temellerini atmıştır. Bu yeni süreç içerisinde turizm sektörü olarak bakanlığımız ile koordineli bir biçimde ülkemize getireceğimiz dövizin artışı için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Üzerimize düşen büyük sorumluluğun bilincinde olarak hedeflerimizi dolar bazında revize ederek milli ekonomi mücadelemize maksimum katkıyı sağlamak için canla başla çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Mücadele Programı TÜRSAB Yıldız Holding

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