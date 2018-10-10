Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın yankıları

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla belediye sosyal tesisleri ile UTAŞ Uşakspor ürünlerinin satıldığı Aşigo Store'da uygulanan fiyatlarda yüzde 10 indirime gidildiğini bildirdi.

Cahan, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na tam destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'ye karşı kurgulanan her türlü spekülasyonun karşısında olmaya devam edeceklerini dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Daha önce ABD ile yaşanan kriz nedeniyle sosyal medya hesaplarında sponsorlu paylaşımlar yapmayı durdurmuştuk. Enflasyonla mücadele amacıyla belediyemize ait Kayaağıl Termal Tesisleri'nde, Çayzade'de, David People'da ve Aşigo Store'da bugünden itibaren yüzde 10'luk bir fiyat indirimine gidiyoruz. İndirim uygulaması yıl sonuna kadar sürecek. Ülkemizin şahlanışının önünde hiçbir engel duramayacak."

