Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "45 ilde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen MASFED olarak, tüm illerdeki üye dernek ve meslektaşlarımızın bu sorumluluk ve bilinçle hareket edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, enflasyonla topyekun mücadele sürecinde ellerini taşın altına koyarak, bu süreci en kısa zamanda atlatmak istediklerini bildirdi. Erkoç, "Bu her şeyden önce vatandaşlık görevimiz, toplumsal sorumluluğumuzdur. Biz birlik olup nice sıkıntıların üstesinden gelmiş bir milletiz. Bugün de bu sorumluluğumuzu yerine getirecek, kampanyaya elimizden gelenin en fazlasını yaparak tam destek vereceğiz. Ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz bugün daha da güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında başlatılan kampanyaları canı gönülden desteklediklerini belirten Erkoç, bu hareketin kelebek etkisi yaratacağını ve ülkece yürütülecek mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını vurguladı.