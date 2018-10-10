Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "Başta KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı programın en önemli iş birlikçi kurumları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yer aldığını bildirdi.

KOTO Başkanı Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programa en önemli desteği veren Türk iş dünyasının ve KOTO'nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız." açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.

Bulut, devletin ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı iktisadi mücadelenin, Türkiye ekonomisinin geleceği için hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: