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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

KOTO Başkanı Necmi Bulut: - "Enflasyonla Mücadele Programı'nı destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışacağımızı da ifade ediyoruz. Başta KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız" - "Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı iktisadi mücadele, ülkemiz ekonomisinin geleceği için hayati önem arz etmektedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "Başta KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı programın en önemli iş birlikçi kurumları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yer aldığını bildirdi.

KOTO Başkanı Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programa en önemli desteği veren Türk iş dünyasının ve KOTO'nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız." açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.

Bulut, devletin ve Türk özel sektörünün el ele vererek başlattığı iktisadi mücadelenin, Türkiye ekonomisinin geleceği için hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman olduğu gibi bir kez daha tüm oda ve borsa camiasıyla birlikte büyük bir sorumluluk üstlenmiş, 'Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır' diyerek, göreve çağırmıştır. Bizler de Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız. Enflasyonla Mücadele Programı'nı destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılımı için çalışacağımızı da ifade ediyoruz. Başta KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak üzerimize düşen görevlerin farkındayız ve yerine getirmeye hazırız."

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