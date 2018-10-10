FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

MediaMarkt: - "Tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız" - Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem: - " Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarımızda geçerli olmak üzere, tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim sunacağız"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın desteklendiği belirtilerek, tüketicinin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı bildirildi.

MediaMarkt Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programın desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız. Üstelik bu ürünleri her hafta güncelleyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." denildi.

Perakende sektörünün en büyük var olma amacının, "tüketici taleplerini doğru zamanda ve tercih edilen kanalda karşılayabilmek" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız." ifadesine yer verildi.

\

- Kiğılı'dan kampanyaya destek

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem ise yaptığı yazılı açıklamada, programa destek verdiklerini belirterek, "Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, yüzde 40 indirime ek olarak sunduğu yüzde 10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için ellerinden gelen tüm katkıları sağlayacaklarını kaydeden Suerdem, enflasyonla mücadeleye verdikleri destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarında geçerli olan indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim sunacaklarını bildirdi.

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi UygulamalarıEKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları
IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttıIAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

Kargı'da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Kargı'da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Tarım Fuarı'nın gözdesi traktörler oldu

Tarım Fuarı'nın gözdesi traktörler oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.