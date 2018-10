Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Biz de Uşak iş dünyası olarak esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye'nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği vereceğiz. Ülkesini seven iş adamları olarak elimizi taşın altına koyacağız, bu zorlu günleri birlikte atlatacağız.

Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle yüzde 10 indirim yapılması hususunda üyelerimize ilgili listeler paylaşılmıştır. Programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."