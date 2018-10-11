FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

UTSO Başkanı Selim Kandemir: - "Ülkesini seven iş adamları olarak elimizi taşın altına koyacağız, bu zorlu günleri birlikte atlatacağız"

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programın önemine değindi.

UTSO olarak programa tam destek verdiklerini vurgulayan Kandemir, enflasyonla mücadelenin kamu ve özel sektörle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakarlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz.
Bu program ile iş dünyamızın maliyet enflasyonu açısından beklentilerinde öngörülebilirlik arttı. Piyasadaki çarpıtılmış algı ve yükseliş beklentisinin önüne set çekilmiş oldu. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yıl sonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler.

Biz de Uşak iş dünyası olarak esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye'nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği vereceğiz. Ülkesini seven iş adamları olarak elimizi taşın altına koyacağız, bu zorlu günleri birlikte atlatacağız.
Tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle yüzde 10 indirim yapılması hususunda üyelerimize ilgili listeler paylaşılmıştır. Programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi enflasyon mücadele Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

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