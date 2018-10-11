Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programın önemine değindi.

UTSO olarak programa tam destek verdiklerini vurgulayan Kandemir, enflasyonla mücadelenin kamu ve özel sektörle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakarlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz.

Bu program ile iş dünyamızın maliyet enflasyonu açısından beklentilerinde öngörülebilirlik arttı. Piyasadaki çarpıtılmış algı ve yükseliş beklentisinin önüne set çekilmiş oldu. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yıl sonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler.