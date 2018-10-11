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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Demirören Enerji Grubu: - "Demirören Enerji Grubu, şirketlerinde enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyon etkisini aşağıya çekmek amacıyla Milangaz'da 2 kilogram ve 12 kilogram ev tüketimine yönelik tüplerinde, tüm satış noktalarında, sene sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca Total ve mOil markalarında, seçili akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacak" - Fiba Perakende Grubu: - "Tüm markalarımızda yapacağımız etkili satış kampanyaları, indirim teklifleri ve kurgulayacağımız ödeme kolaylıklarıyla müşterilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" - Aydınlı Grup Üst Yöneticisi Mustafa Erbey: - "Program kapsamında da Türkiye'de bulunan 328 mağazamızı oluşturan Pierre Cardin, Pierre Cardin Lingerie, U.S. Polo Assn. ve Cacharel markalarımızda yüzde 10 indirime ilave yapacağımız yüzde 10 indirimle sürecin destekçisi olmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Demirören Enerji Grubu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek olmak amacıyla Milangaz'da 2 kilogram ve 12 kilogram ev tüketimine yönelik tüplerinde, Total ve mOil markalarında, seçili akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacak.

Şrketten yapılan açıklamada, grubun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı tam desteklediğini vurguladı.

Açıklamada, Demirören Enerji Grubu'nun 60 yıldır olduğu gibi bugün de büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalıştığı, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüğü aktarıldı.

Bu kapsamda regüle olmayan seçili ürünlerin satışlarında sene sonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Demirören Enerji Grubu, şirketlerinde enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyon etkisini aşağıya çekmek amacıyla Milangaz'da 2 kilogram ve 12 kilogram ev tüketimine yönelik tüplerinde, tüm satış noktalarında, sene sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca Total ve mOil markalarında, seçili akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, tüm şirketleri ile Türkiye'ye değer katmak, ülkeye ve insanına hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalıştıklarını bildirdi.

Demirören, "Enerji grubumuz, yerli ve milli markalarımız Milangaz, OtoMilangaz, mOil, Likidgaz, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol ile tam destek veriyoruz. Bu kapsamda, enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız. Bu topyekün mücadelede elbette Türkiye kazanacak, buna inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Fiba, perakende markaları ile destek verecek"

Fiba Perakende Grubu tarafından yapılan açıklamada ise grubun perakende markaları Marks&Spencer, Gap ve Banana Republic olarak 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de müşterilerine hizmet verdiği belirtildi.

Bu süreçte her zaman Türkiye'nin, müşterilerin ve çalışanların yanında olunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı günlerin üstesinden gelmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan program kapsamında gerekli tüm desteği mağazalarımızda ve e-ticaret sitelerimizde vermeye hazırız. Atılacak adımları ve enflasyonla mücadele için yürütülen çalışmaları biz de yapacağımız indirimlerle canı gönülden destekliyor olacağız. Enflasyonla mücadele seferberliğinde, tüm Fiba Perakende Grubu markalarımızda yapacağımız etkili satış kampanyaları, indirim teklifleri ve kurgulayacağımız ödeme kolaylıklarıyla müşterilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

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- Aydınlı Grup'tan yüzde 10 indirime ek yüzde 10 indirim

Aydınlı Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Erbey, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 başında perakende fiyatlarının değil pazar paylarının artışını hedeflediklerini belirterek, yıl başından beri destek verdikleri bu süreçte ellerinden geleni bundan sonra da yapacaklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadeleye tam destek verdiklerini kaydeden Erbey, "Enflasyonla mücadele programı kapsamında da Türkiye'de bulunan 328 mağazamızı oluşturan Pierre Cardin, Pierre Cardin Lingerie, U.S. Polo Assn. ve Cacharel markalarımızda yüzde 10 indirime ilave yapacağımız yüzde 10 indirimle sürecin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erbey, bu yıl geride kalan 9 ayda zam yapmadan cirolarında yüzde 45'lik artış yaşandığını, "Ciro artışını ve karlılığı düşürmeden ilerlemeyi sağladık. Ekim ayı içinde sürpriz ayrıcalıklarımız da olacak. Aydınlı Grup olarak eylülde ise yüzde 95 büyüyerek 220 milyon TL ciro ile tarihimizin en yüksek ciro artışını da gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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