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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: - "İnşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla katılma kararı aldık" - Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan: - "Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “İnşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla katılma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada, inşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, üyeleriyle birlikte katıldıklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Türk inşaat malzemesi sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden Türkiye İMSAD’ın, 37 sektör derneği, 81 sanayici firma ve 15 paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaştığını belirterek, “İnşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla katılma kararı aldık.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğinin hedeflendiği Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na, Türkiye’de önemli pazar paylarına sahip sanayici üyeleriyle birlikte katıldıklarını aktararak, “Açıklanan bu programın milli ekonomimize güç kazandıracağına inanıyoruz. Kalitesiyle zaten kendini dünya çapında ispatlamış ürünlerimizle, iç ve dış pazardaki etkimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Ülke olarak, mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

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- Atlasglobal iç hatlardaki bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim yaptı

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na destek verme kararı alarak, tüm iç hat seferlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürdü. Yüzde 20 indirimli biletler, 27 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla ülkemizde son aylarda artan enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık. Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık. Bu kararımızla hem yıllardır bizi tercih eden misafirlerimizin bütçelerine yardımcı olmak hem de ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesine destek vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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- Şölen, Atasun Optik ve Brisa da destek verdi

Şölen'den yapılan açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatlarının sabitleneceği ve seçili ürünlerin fiyatlarında da yüzde 10 indirim uygulanacağı bildirildi.

Atasun Optik'ten yapılan açıklamada da şirketin Türkiye genelinde 44 ilde 202 noktası ve online platformuyla 12 Ekim 2018'den itibaren 13 Ocak 2019’a kadar, 9 farklı dünya markasına ait güneş gözlüklerinde mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim başlattığı belirtildi.

Brisa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, söz konusu kampanyayı Türkiye’de üretilen Bridgestone ve Lassa markalı tüm kış lastiği ürünlerinde yüzde 10 indirimle destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atlasglobal Türkiye İMSAD

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