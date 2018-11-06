FİNANS

Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ye Hepsiburada desteği 

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Hepsiburada, tasarım ve üretimleriyle ekonomiye destek olan 3 bin 200 kadın girişimcinin ve programa katılan tüm iş ortaklarının ürünlerini indirim seferberliği kapsamında, “Enflasyon Varsa İndirimler Burada” sloganıyla oluşturduğu özel sayfada bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada, tasarım ve üretimleriyle ekonomiye destek olan 3 bin 200 kadın girişimcinin ve programa katılan tüm iş ortaklarının ürünlerini indirim seferberliği kapsamında, “Enflasyon Varsa İndirimler Burada” sloganıyla oluşturduğu özel sayfada bir araya getirdi.

Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın liderliğinde başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı 15 bin iş ortağına yaptığı çağrıyla büyüten Hepsiburada, 3 bin 200 kadın girişimcinin ve programa katılan tüm iş ortaklarının ürünlerini “Enflasyon Varsa İndirimler Burada” sloganıyla oluşturduğu özel sayfada buluşturdu.

Firma, programa dahil olan iş ortaklarıyla birlikte yıl sonuna kadar asgari yüzde 10’dan başlamak üzere ilave indirimli ürünleri platform üzerinde tasarlanan sayfada müşterilerine öncelikli olarak sergileyecek. İndirimli ürünlerle ilgili trafik, dijital reklam, görünürlük ve banner destekleri dahil olmak üzere tanıtım yatırımları Hepsiburada tarafından üstleniliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 
Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacakTürkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı’nda hem sudan hem elektrikten tasarruf sağlanacak

İstanbul Havalimanı’nda hem sudan hem elektrikten tasarruf sağlanacak

Edirne Ticaret Odası Başkanı'ndan seminere gelmeyen işletmelere tepki

Edirne Ticaret Odası Başkanı'ndan seminere gelmeyen işletmelere tepki

İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

İpek ameliyat ipliği için 'melek yatırımcı' aranıyor

Mahmudiye çileğinde sezonun son hasadı yapılıyor

Mahmudiye çileğinde sezonun son hasadı yapılıyor

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.