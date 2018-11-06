Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ye Hepsiburada desteği 

İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada, tasarım ve üretimleriyle ekonomiye destek olan 3 bin 200 kadın girişimcinin ve programa katılan tüm iş ortaklarının ürünlerini indirim seferberliği kapsamında, “Enflasyon Varsa İndirimler Burada” sloganıyla oluşturduğu özel sayfada bir araya getirdi.

Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın liderliğinde başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı 15 bin iş ortağına yaptığı çağrıyla büyüten Hepsiburada, 3 bin 200 kadın girişimcinin ve programa katılan tüm iş ortaklarının ürünlerini “Enflasyon Varsa İndirimler Burada” sloganıyla oluşturduğu özel sayfada buluşturdu.

Firma, programa dahil olan iş ortaklarıyla birlikte yıl sonuna kadar asgari yüzde 10’dan başlamak üzere ilave indirimli ürünleri platform üzerinde tasarlanan sayfada müşterilerine öncelikli olarak sergileyecek. İndirimli ürünlerle ilgili trafik, dijital reklam, görünürlük ve banner destekleri dahil olmak üzere tanıtım yatırımları Hepsiburada tarafından üstleniliyor.

