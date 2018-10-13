"Enflasyonla Topyekun Mücadele"ye Pegasus ve THY de katıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na, Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) da düzenledikleri kampanyalarla destek verdi. Pegasus tüm yurtiçi uçuşlarında yüzde 20 indirim uygularken, THY de iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Pegasus'tan yurt içi uçuşlarında yüzde 20 indirim

Pegasus Havayolları, programa destek için düzenlediği tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyasının kurallarını şöyle açıkladı:

- Bilet Satış Tarihi: 11 - 12 Ekim 2018 (Türkiye yerel saatine göre 11 Ekim 2018 saat 08:00’den itibaren 12 Ekim 2018 23:59’a kadar geçerli.)

- Uçuş Tarihi: 1 Aralık 2018

