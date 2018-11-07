"Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, "Şu ana kadar hem Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen gerçekçi hedefler ve tasarruf tedbirlerinin hem de Merkez Bankamızın sıkılaşma yönünde attığı adımların enflasyonun denetime alınmasına yardımcı olacağına inanıyoruz." dedi.

"TÜSİAD Ekonomi Toplantıları" başlığıyla düzenlenen toplantı dizisinin ikincisi TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından "Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları" adı altında gerçekleştirildi.

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Türkiye'deki yüksek enflasyonun sebepleri ve enflasyonun indirilmesi için atılması gereken adımların ele alındığı toplantıdaki konuşmasında yüksek enflasyon oranının Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Enflasyon oranının yükselmesi ile ekonomiye dair beklentilerin olumsuz etkilendiğini ve belirsizliklerin arttığını öne süren Kaleağası, nedenleri iyi anlaşılmayan ve analiz edilemeyen bir sorunun çözülmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.