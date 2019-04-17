FİNANS

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Uluslararası eğitim şirketi Engage&Grow Global’in Genel Müdürlüğüne Işık Şerifsoy atandı.

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Uluslararası eğitim şirketi Engage&Grow Global’in Genel Müdürlüğüne Işık Şerifsoy atandı.
Atama ile ilgili konuşan Engage & Grow Global’in Kurucusu ve CEO’su Richard Maloney şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mutlu bir dünya için daha iyi bir çalışan yaşamına ihtiyacımız var"
"Yoğun genişleme içinde olduğumuz bu dönemde Engage & Grow Global’e liderlik etme konusunda onun en iyisi olduğunu düşünüyorum.
"Şerifsoy, derin endüstri deneyimi, global iş vizyonu ile kendini kanıtlamış bir lider ve insanları bir araya getirme yeteneğine sahip.
"Şerifsoy’un global anlamda katılımcı bir iş gücü yaratma vizyonu tam da Engage & Grow Global’in yaratmak istediği vizyondur."
Yeni görevi ile konuşan Engage&Grow Global Genel Müdürü Işık Şerifsoy da şu yorumu yaptı:
"Büyük başarılar küçük gelişmelerin sonucudur ve bunun takımla başladığına inanıyorum.
"Yüksek performanslı çalışanlarla dolu bir iş kurduğunuzda, güçlü takımlar oluşur.
"Başarının bunu izlemesi kaçınılmazdır. 30 yılı aşkın iş hayatının ardından şunu biliyorum ki daha mutlu bir dünya yaratmak için daha iyi bir çalışan yaşamına ihtiyacımız var.
"Engage & Grow Global bana bu değişiklikleri yapmak üzere daha fazla kişiye ulaşma şansı veriyor." (Fotoğraflı)

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çekerTKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker
Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacakKitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.