Engelleri aşan teknolojiler

MUHAMMET EMİN HORUZ/SEFA ŞENGÜL - Teknolojik gelişmeler, günlük yaşamın neredeyse her alanında devrim niteliğinde yeniliklere yol açarken, engelli bireyler de kendileri için geliştirilen ürünler sayesinde daha rahat bir yaşam sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verileri dikkate alındığında 2017 sonu itibariyle Türkiye'de 4 milyon 877 bin engelli yaşarken, 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin kadının en az bir engeli bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası birçok teknoloji şirketi de engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve onların toplumsal yaşama katılmalarına katkı sağlamak için çeşitli ürünler geliştiriyor.

- Vestel'den görme engelli dostu ürünler

Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinden Vestel, engelliler için proje geliştiriyor ve bunu ürünlerine yansıtıyor.

Şirket, "Erişilebilirlik Projesi" kapsamında, görme engelli kişilerin kullandığı "Braille Alfabesi" olarak bilinen kabartma yazıyı beyaz eşyaların kontrol panellerine uyguladı. Vestel, bu cihazlara karekod da ekleyip, tablet veya telefonlara indirilebilen sesli kılavuzu engellilerin kullanımına sundu.