FİNANS

Engelleri aşan teknolojiler

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Teknolojik gelişmeler, günlük yaşamın neredeyse her alanında devrim niteliğinde yeniliklere yol açarken, engelli bireyler de kendileri için geliştirilen ürünleri kullanmanın rahatlığını yaşıyor - Görme engelliler için geliştirilen dijital bastonlar ve bu kişilerin sohbet ettikleri diğer insanların yüz ifadelerini görmelerini sağlayan sistemlerden, yazılanları ve söylenenleri işaret diline çeviren uygulamalara kadar pek çok teknolojik yenilik engellerin aşılmasına yardımcı oluyor

MUHAMMET EMİN HORUZ/SEFA ŞENGÜL - Teknolojik gelişmeler, günlük yaşamın neredeyse her alanında devrim niteliğinde yeniliklere yol açarken, engelli bireyler de kendileri için geliştirilen ürünler sayesinde daha rahat bir yaşam sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verileri dikkate alındığında 2017 sonu itibariyle Türkiye'de 4 milyon 877 bin engelli yaşarken, 2 milyon 85 bin erkeğin ve 2 milyon 792 bin kadının en az bir engeli bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası birçok teknoloji şirketi de engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve onların toplumsal yaşama katılmalarına katkı sağlamak için çeşitli ürünler geliştiriyor.

- Vestel'den görme engelli dostu ürünler

Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinden Vestel, engelliler için proje geliştiriyor ve bunu ürünlerine yansıtıyor.

Şirket, "Erişilebilirlik Projesi" kapsamında, görme engelli kişilerin kullandığı "Braille Alfabesi" olarak bilinen kabartma yazıyı beyaz eşyaların kontrol panellerine uyguladı. Vestel, bu cihazlara karekod da ekleyip, tablet veya telefonlara indirilebilen sesli kılavuzu engellilerin kullanımına sundu.

Firmanın söz konusu projesi kapsamında geliştirdiği bir başka ürün de "WeWALK" adı verilen dijital baston. Görme engelliler için üretilen baston engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunuyor. Kullanıcılarının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor.

Bluetooth kullanılarak cep telefonunu kontrol etme imkanı da sunan "WeWALK", görme engelli kullanıcının telefonuna dokunmadan, baston sayesinde navigasyon, arama ve mesajlara cevap verme gibi hizmetleri alabilmesini sağlıyor.

- Turkcell'den özel çocuklara özel eğitim teknolojisi

Türkiye'nin bir diğer büyük teknoloji şirketi Turkcell de engelliler için ürün geliştiren kuruluşlar arasında yer alıyor.

Firmanın "İşaret Dilim" uygulaması, işitme engelliler ile işaret dili bilmeyenler arasında iletişim kurulmasına olanak tanıyor. Tablet bilgisayar ve telefonlara ücretsiz indirilebilen uygulama, yazılan ve söylenenleri anlık olarak işaret diline çeviriyor.

İşitme engelliler için kişisel gelişim eğitimlerini da barındıran uygulama, ebeveynler için "İşitme Engelli Çocuk Yetiştirme Eğitimleri" ve işaret dili öğrenmek isteyenlere yönelik eğitimleri de kapsıyor.

Turkcell'in psikologlar ve eğitmenlerle geliştirdiği, uluslararası sertifikaya sahip eğitici oyun uygulaması "İçimdeki Hazine" de otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocuklara, harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalara dair temel bilgilerin öğretilmesine imkan sağlıyor.

- HUAWEI görme engellilere duyguları aktarıyor

Küresel teknoloji şirketi HUAWEI de engellilerin hayatını kolaylaştıran ürünler geliştirirken yapay zekanın gücünden yararlanıyor.

Firmanın "Facing Emotions" uygulaması görme engellilerin, konuştukları kişilerin yüzlerindeki duyguları algılamalarını sağlıyor.

Yedi evrensel insani duyguyu yedi sese çevirmek için telefon kamerasını ve yapay zekayı kullanan uygulamayla, görme engelli kişilerin iletişim kurarken daha zengin bir deneyim yaşamaları amaçlanıyor.

Arka kamera aracılığıyla kullanılan uygulama, yüz ifadeleri ve duyguları analiz ettikten sonra bunları sese dönüştürmek için yapay zeka desteğiyle oluşturulan programlama dilini kullanıyor.

Uygulama, görme engelli insanın konuştuğu kişinin yüzünü tarıyor ve göz, burun, kaş, ağız gibi yüz unsurlarının birbirlerine göre pozisyonlarını tanımlıyor.

Gerçek zamanlı ve çevrimdışı çalışabilen uygulama, tanımlanan duyguyu telefonda duyulan tanımlı bir sese dönüştürerek görme engelli kişinin taktığı kulaklığa iletiyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dijital baston Engelli dostu ürünler Huawei İşaret Dilim teknoloji Turkcell Vestel

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.