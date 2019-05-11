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Engellilere vergi indirimi işlemi kolaylığı

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Engellilerin kendilerine yönelik vergi indirimi sürecini izlemesi için geliştirilen Engelli Vergi İndirim Sistemi, engelli sağlık raporu işlemlerini de kapsayacak şekilde geliştirilecek - Sistemle e-rapor paylaşımı gerçekleşecek ve mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ile süre kaybı gibi hususlar ortadan kalkacak

DENİZ ÇİÇEK - Engellilerin kendilerine yönelik vergi indirimi süreçlerini izleyebilmesi için geliştirilen Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS), engelli sağlık raporu işlemlerini de kapsayacak şekilde geliştirilecek. Böylece, engelli vatandaşlar, raporların tasdiki ve iş süreci takibi gibi işlemlerle uğraşmayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) engellilerin yaşadığı zorlukların giderilmesine katkıda bulunmak ve vergisel işlemlerde kolaylık sağlamak geliştirdiği projeyle engellilerin vergisel iş ve işlemlerinin elektronik ortamdan yürütülmesi, iletişim ve ulaşım sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Hazırlanan EVİS Projesi, engellilerin vergi indirimiyle ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlıyor. Vergi avantajından yararlanmak için başvuran engellilerin, dosyalarının hangi aşamada olduğunu öğrenmek için vergi dairelerine gitmelerine ya da telefonla ulaşmalarına gerek kalmayacak. Sistemle başvuru durumlarının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden sorgulanabilecek.

Geliştirme çalışmaları devam proje, engellilere işlemlerini kısa sürede gerçekleştirme kolaylığı sağlayacak. Mükelleflerin hastaneden aldıkları sağlık kurulu raporları, GİB'in ilgili birimlerinin erişimine elektronik ortamda açılacak. Sistemle e-rapor paylaşımı gerçekleştiğinde mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususlar ortadan kalkacak, yazışma ve prosedürler en asgari düzeye çekilecek. Bu sistemle idare açısından sahtecilik ve bürokrasi ortadan kaldırılırken, iş süreci de hız kazanacak.

- Engellilere yönelik indirimler

Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirimden yararlanılması Merkez Sağlık Kurulunca verilmiş rapor ile engelliliğin karara bağlanmış olması gerekiyor. Engellilik indiriminden, engelli ücretli,
bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanabiliyor. Bu yıl indirim tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak uygulanıyor.

Engelli vatandaşlar, kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da özel tüketim vergisi (ÖTV) avantajından yararlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, 5 yılda bir olmak üzere ilk alımı ÖTV'den istisna tutuluyor. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olanlar da bizzat kullanma amacıyla engellerine uygun olarak aldıkları araçlarda bu muafiyetten yararlanabiliyor. Engelli bireylerin ÖTV ödemeden edinebilecekleri araç bedelinde sınırı bu yıl için 247 bin 400 lira olarak belirlendi. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları ise katma değer vergisinden istisna tutuluyor.

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