FİNANS

"Engelsiz ePttAVM" hayata geçti

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

"Engelsiz ePttAVM" hayata geçti

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu ePttAVM, işitme engellilere özel hizmet verebilmek için "engelsiz ePttAVM" platformunu kullanıma açtı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "engelsiz ePttAVM" ile 10 farklı kategoride güvenli alışveriş, ödeme imkanı ve PTT Kargo güvencesiyle kargo hizmeti de verilecek.

Türkiye'de bir ilk olan platform, işitme engellilerin, işaret diliyle yüzlerce ürünün tanıtımını izlemelerine olanak tanıyacak ve beğendikleri ürünleri, güvenle satın almalarını sağlayacak.

Söz konusu platformda, işitme engelli vatandaşlar ürünler, alışveriş süreci ve diğer konulara ilişkin özel müşteri hizmetleri desteği de alabilecek.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "E-ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda ilerleyen ePttAVM, yaygın hizmet ağı ve köklü bir geçmişe sahip PTT AŞ'nin sunduğu güven ve istikrarın gücüyle tüm sınırları aşıyor ve önüne çıkan engelleri vatandaşlarımız için yıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
engelsiz ePttAVM İşitme engelliler Kenan Bozgeyik

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