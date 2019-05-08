FİNANS

Enuygun.com'dan Anneler Günü için seyahat hediyesi önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "Annenizin bir yıl boyunca dilediği zaman, istediği hava yolu şirketinde kullanabileceği hediye kart seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Dilediğiniz tutarı belirleyip mesajınızla birlikte annenize göndermeniz yeterli"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Anneler Günü'nde "Enuygun Hediye Kart" ile annelere seyahat hediye edilmesini tavsiye ediyor.

Enuygun.com'un açıklamasına göre, Anneler Günü için hediye alternatifi arayanlar, annelerini diledikleri zaman istedikleri hava yolu şirketiyle seyahat edebilecekleri "Enuygun Hediye Kart" ile sevindirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, artık annelerin de iyi bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, onların da gezip görmek istediğini, dünyayı keşfetmeyi arzuladığını bildirdi.

Annelerin ayrıca uzun zamandır gitmediği memleketine gitmek, akrabalarıyla hasret gidermek isteyebileceğini aktaran Hacıbayramoğlu, annesini mutlu edecek alışılmışın dışında bir hediye arayanlar için hediye kartını önerdi.

Hacıbayramoğlu, "Annenizin bir yıl boyunca dilediği zaman, istediği hava yolu şirketinde kullanabileceği hediye kart seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Dilediğiniz tutarı belirleyip mesajınızla birlikte annenize göndermeniz yeterli." ifadelerini kullandı.

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