FİNANS

Enuygun.com'dan bayramda uçakla seyahat edeceklere uyarı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Enuygun.com Seyahat Analisti Hacıbayramoğlu: - "Uçakla seyahat edeceklerin bayram ve tatil dönemlerinde havalimanlarında yaşanan yoğunluğu da göz önüne almaları gerek. Geçtiğimiz aylarda THY ve Pegasus, check-in ve alanda olma sürelerinde değişiklik yaptı"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, uçakla seyahat edeceklerin bayram ve tatil dönemlerinde havalimanlarında yaşanan yoğunluğu da göz önüne almaları gerektiğini belirterek, geçen aylarda Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un, check-in ve alanda olma sürelerinde değişiklik yaptığını bildirdi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbayramoğlu, uçakla seyahate gidecek yolcuları, gerek havalimanlarındaki yoğunluk gerekse de değişen check-in ve boarding sürelerini göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

Uçakla seyahat edeceklerin bayram ve tatil dönemlerinde havalimanlarında yaşanan yoğunluğu da göz önüne almaları gerektiğini vurgulayan Hacıbayramoğlu, geçen aylarda THY ve Pegasus'un, check-in ve alanda olma sürelerinde değişiklik yaptığına dikkati çekti.

Hacıbayramoğlu, "THY, check-in işlemlerini iç hatlarda uçuştan 45 dakika önce, dış hatlarda ise uçuşa 1 saat kala kapatıyor. Pegasus ise online check-in yapılmadıysa iç hat uçuşlarında en az 2 saat, dış hat uçuşlarında da 3 saat önce havalimanında olunmasını istiyor. Yurt içi uçuşlarda check-in'i 45 dakika, yurt dışında da 60 dakika önce kapatıyor. Anadolujet iç hat uçuşlarında 45 dakika, yurt dışı hatlarda uçuşa 1 saat kala check-in işlemlerini kapatıyor. THY ayrıca, boarding yani uçağa biniş süresini de 20 dakikaya çıkardı. Bu durumda uçuşa yarım saat kala kapıda olmanızda fayda var." ifadelerini kullandı.

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- "Bagajınız fazla çıkarsa ek ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz"

Tuğba Hacıbayramoğlu, bazı havayollarının bagaj hakkı konusunda biletin türüne göre farklı uygulama yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"THY bagaj hakkı, yurt içi uçuşlarda promosyon biletlerinde 15 kilogram, ekonomi sınıfında ise 20 kilogram. Yurt dışı ekonomi sınıfında da 20 kilogram. Pegasus'un da bagaj hakları 15-20 kilogram arası değişiyor. Anadolujet'in yurt içi uçuşlarda 15 kilogram bagaj hakkı, Kıbrıs uçuşlarında ise 20 kilogram bagaj hakkı var. Bagajınız fazla çıkarsa kilogram başına ek ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz."

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