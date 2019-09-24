FİNANS

Enuygun.com'dan ebeveynler ve öğrencilere tatil alternatifleri

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Enuygun.com, yeni eğitim döneminde hem tatillerin hem de gidilebilecek yerlerin listesini hazırladı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, ebeveynler ve öğrenciler için yeni eğitim döneminde tatillerini geçirebilecekleri alternatif yerleri derledi.

Enuygun.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket yeni eğitim döneminde hem tatillerin hem de gidilebilecek yerlerin listesini hazırladı.

Bu yıl öğrenciler için ilk uzun tatilin kasım ayında yapılacağı hatırlatılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"18-22 Kasım tarihleri arasında öğrenciler bir haftalık tatil yapacak. Kasım ayı için bir tatil programı yapmak isteyenler sonbaharın doğal güzelliklerini görmek için Abant, Yedigöller, Bolu, Artvin, Borçka gibi yerlerde tatil yapabilir. İstanbul'da yaşayıp çocukları ile günü birlik yerlere gitmek isteyenler ise Abant ve çevresini tercih edebilir. 17 Ocak tarihinde sömestr tatili başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek.

Kayak yapmaktan hoşlananlar için ideal olan bu dönemde Uludağ ve Kartalkaya gibi popüler kayak merkezlerine alternatif olarak Erzurum Palandöken veya Kayseri Erciyes pistleri öne çıkıyor. Yurt dışında ise Balkanlardaki kayak merkezlerinin de fiyatları uygun, üstelik birçoğuna vizesiz de gidilebiliyor. Sömestr tatili için Kars tren turu da farklı bir alternatif olarak dikkat çekiyor."

Nisan ayındaki tatilin anımsatıldığı açıklamada, "Bu dönemde, gerek hava sıcaklığı gerekse fiyatlar yaz aylarına göre daha düşük oluyor. İtalya, İspanya ya da Fransa turuna da gidilebilir, Karadeniz kıyıları tercih edilebilir. Eskişehir, Bursa, Edirne, Amasra, Safranbolu, Mardin, Pamukkale gibi yerler gezilebilir. Öğrenciler 11 hafta sürecek yaz tatiline 19 Haziran 2020 tarihinde girecek." ifadeleri yer aldı.

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