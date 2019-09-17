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E.ON'un Innogy'yi satın almasına AB onayı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

AB, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasını "koşullu" onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, E.ON'un, Innogy'nin elektrik dağıtımı, tüketici çözümleri ve elektrik üretimi alanlarındaki faaliyetlerini satın almasının koşullu onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için E.On'un, Almanya, Çekya ve Macaristan'daki bazı birimlerini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

- Komisyon, rekabete aykırı duruma bakıyor

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa E.ON enerji

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