FİNANS

EPDK 10 şirkete lisans verdi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

EPDK 10 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) alanlarında faaliyet gösterecek 10 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında iki şirkete madeni yağ lisansı, iki firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise iki firmanın LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans resmi gazete

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