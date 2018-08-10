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EPDK 11 şirkete lisans verdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

EPDK 11 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 11 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 13 şirketin lisansı sona erdirilirken, LPG piyasasındaki 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 9 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 5 şirketin tedarik ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin madeni yağ, 1 şirketin rafinerici ve 1 şirketin de biyodizel işleme lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, doğalgaz piyasasında 1 şirketin LNG iletim, 1 şirketin de toptan satış lisansı iptal edildi.

LPG piyasasında da 1 şirketin lisansına yeniden geçerlilik kazandırıldı.

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doğalgaz elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) epdk petrol resmi gazete

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