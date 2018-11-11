FİNANS

EPDK 26 şirkete lisans verdi

FİNANS HABERLERİ  | 11.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 7 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 24 şirkete üretim lisansı verilirken, bir şirketin üretim lisansı diğer bir şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi. Aynı piyasada bir şirketin üretim lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilirken, 3 şirketin madeni yağ lisansı, bir şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi gazete

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