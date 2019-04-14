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EPDK 26 şirkete lisans verdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve madeni yağ alanlarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 15 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi ve 1 firmanın üretim lisansı iptal edildi.

LPG piyasasında 3 firmaya dağıtıcı, 2 firmaya da depolama lisansı verilirken, 3 şirketin ise depolama ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 firmaya madeni yağ lisansı, 2 firmaya dağıtıcı lisansı, 2 firmaya da ihrakiye tesisi lisansı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) resmi gazete

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