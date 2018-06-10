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EPDK 9 şirkete lisans verdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

EPDK 9 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 9 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 14 şirketin lisansı sona erdirilirken, 2 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete üretim ve 1 şirkete tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Doğalgaz piyasasında 1 şirkete doğalgaz ihracat lisansı verilirken, 1 şirketin spot sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat lisansı ile 1 şirketin sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı sona erdirildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 2 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi. Aynı piyasada 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı mevcut tesislerle yeniden geçerlilik kazandı.

Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ihrakiye teslimi ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin madeni yağ lisansı yeniden yürürlük kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans petrol

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