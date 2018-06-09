EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 126 milyon 164 bin lira olarak onaylandı.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2018 Yılı İletim Şebekesi Yatırım Programı kapsamında hazırlanan iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 126 milyon 164 bin lira olarak belirlendi.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2018 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.

Kurul tarafından onaylanan 2018 yılı iletim şebekesi yatırım programı gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını izleyen en geç 30 gün içinde kuruma bildirilecek.

