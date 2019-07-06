EPDK kararı

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi"nin yürürlükten kaldırılması ve "Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar"ın kabul edilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) dağıtım, OSB üretim, OSB üretim önlisans ve piyasa işletim lisanslarına ilişkin başvurular ile nükleer enerjiye dayalı önlisans ve üretim lisansı başvuruları ve bunların tadili ile sona erdirilmesine ilişkin başvurular ise yazılı olarak yapılacak.