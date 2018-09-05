EPDK kararları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde kurulan Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası Sürekli Ticaret Platformu'nda (STP) 1000 standart metreküp doğalgaz için asgari fiyat teklifi sıfır, azami fiyat teklifi ise 2 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, iletim şirketinin noktasal veya bölgesel işlemler hariç olarak ilave dengeleyici sıfatıyla STP'de yapacağı satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin fiyatının asgari 1000 standart metreküp için 1000 lira, alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatının ise 1000 standart metreküp için bin 800 lira olarak belirlenmesine karar verildi.
Ayrıca STP'de 1000 standart metreküp doğalgaz için asgari fiyat teklifi sıfır, azami fiyat teklifi ise 2 bin lira olacak.
Öte yandan, Piyasa İşletim Usul ve Esaslarında öngörülen olağan dışı durumların gerçekleşmesi sonucunda STP'de fiyat oluşmaması halinde, olağan dışı durumun gerçekleştiği gaz gününden önceki gaz gününe ait uzlaştırma hesaplarında kullanılan son günlük referans fiyatı, söz konusu gün için referans fiyat olarak kabul edilecek.
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