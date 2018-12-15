EPDK kararları

Petrol piyasasında lisans almak, lisans tadili veya lisans süre uzatımı yapmak isteyenler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurabilecek.

EPDK'nin, petrol piyasasında lisans başvurusu açıklaması ile lisans tadili ve lisans süre uzatımı başvurularında aranacak bilgi ve belgelere ilişkin kurul kararlarında yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans, lisans tadili veya lisans süre uzatımı için başvuru yapmak isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle EPDK'ye başvuracak.

Lisans başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, "lisans başvuru dilekçesi", lisans tadil başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, "lisans tadil başvuru formu", lisans süre uzatımı başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde de "lisans süre uzatımı başvuru formu" belgeler arasına eklenecek.

Bayilerin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcılar aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.