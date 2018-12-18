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EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl TÜİK tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi - Sanayi ve ticarethane abone grupları için güvence birim bedeli kilovatsaat başına 84,8 lira, mesken için 29,8 lira, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrikte güvence birim bedellerinin sanayi ve ticarethane abone grupları için kilovatsaat başına 84,8 lira, mesken için 29,8 lira, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 lira olmasına karar verildi.

Kurul tarafından elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 lira olması kararlaştırıldı.

Sayaç kontrol bedelleri de her yıl TÜİK tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için kontrol bedelinin 22,1 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için de 27,9 lira olması kararlaştırıldı.

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