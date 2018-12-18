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EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

EPDK kararları

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında ilave veri istenmesi halinde sayaç başına aylık 7,02 lira tahsil edilecek.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OSOS kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde 1 Ocak 2019'dan itibaren sayaç başına aylık 7,02 lira tahsil edilecek.

Öte yandan, bağlantı hattında kullanılan havai ve yer altı kablolarının birim bedellerine ilişkin kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, havai ve yer altı hatlarının birim bedeli ayrı ayrı hesaplanacak.

Alçak gerilim bağlantı bedeli 2019 yılı için 0-15 kilovatta yer altı hatlarda metre başına 54,17 lira, havai hatlarda 25,18 lira olacak. Söz konusu bedel, 15-50 kilovatta yer altı hatlarda metre başına 73,32 lira, havai hatlarda 42,74 lira, 50-100 kilovat arasında yer altı hatlar için 100,12 lira, havai hatlar için metre başına 53,24 lira olarak belirlendi.

Orta gerilim bağlantı bedelleri ise ise yer altı hatlar için 255,95 lira, havai hatlar için 68,42 lira oldu.

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elektrik enerji epdk Kurul Kararı resmi gazete

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