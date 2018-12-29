FİNANS

EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

BOTAŞ'ın 2017 gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, BOTAŞ’ın 2017 yılına ait gelir tavanı 1 milyar 481 milyon 883 bin 551 lira oldu.

EPDK ayrıca, BOTAŞ’ın 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerini de açıkladı.

Karar kapsamında, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2019’da santimetreküp başına 0,023800, kilovatsaat başına 0,00223684 lira olacak.

Yeni yılda uygulanacak iletim kapasite bedeli üst sınırları ise şöyle:

Noktalar

(TL/Sm3)

TL/kWh)

Giriş 1 (Malkoçlar)

0,000337

0,00003167

Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali)

0,000189

0,00001776

Giriş 3 (Durusu)

0,000406

0,00003816

Giriş 4 (Doğubayazıt-Gürbulak)

0,000572

0,00004314

Giriş 5 (Azerbaycan-Türkgözü)

0,000572

0,00005376

Giriş 6 (EGEGAZ Aliağa LNG)

0,000165

0,00001551

Giriş 7 (Silivri Depo)

0,000101

0,00000949

Giriş 8 (TP Akçakoca)

0,000310

0,00002914

Giriş 9 (TEMİ)

0,000310

0,00002914

Giriş 10 (ETKİ Aliağa FSRU)

0,000288

0,00002707

Giriş 11 (Tuzgölü Depo)

0,000050

0,00000470

Giriş 12 (MARSA Gelibolu)

0,000171

0,00001607

Giriş 13 (Dörtyol FSRU)

0,000069

0,00000648

Giriş 14 (TANAP Seyitgazi)

0,000431

0,00004051

Çıkış

0,014428

0,00135602

İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)

0,063098

0,00593026

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurduİşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Gaziantep İş Dünyası İstişare ToplantısıGaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

Denizli'den Avrupa'ya Noel babalı havlu, bornoz ihracatı

Denizli'den Avrupa'ya Noel babalı havlu, bornoz ihracatı

BTSO, binden fazla girişimci kazandırdı

BTSO, binden fazla girişimci kazandırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.