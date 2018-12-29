EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 yılına ait gelir tavanı ile yeni yılda uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, BOTAŞ’ın 2017 yılına ait gelir tavanı 1 milyar 481 milyon 883 bin 551 lira oldu.

EPDK ayrıca, BOTAŞ’ın 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerini de açıkladı.

Karar kapsamında, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2019’da santimetreküp başına 0,023800, kilovatsaat başına 0,00223684 lira olacak.

Yeni yılda uygulanacak iletim kapasite bedeli üst sınırları ise şöyle:

Noktalar

(TL/Sm3)

TL/kWh)

Giriş 1 (Malkoçlar)

0,000337

0,00003167

Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali)

0,000189

0,00001776

Giriş 3 (Durusu)

0,000406

0,00003816

Giriş 4 (Doğubayazıt-Gürbulak)