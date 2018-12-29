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EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 12,6335 kuruş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25,4600 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Üretim AŞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu epdk EÜAŞ resmi gazete

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