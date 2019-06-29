EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 4 doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ 2017 ile 2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleri ile şirketlerin düzenlenmiş yıllara sari yatırım tavanları ve sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Karar, 1 temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

