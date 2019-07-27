EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 10 doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Kargaz Kars Ardahan Doğal Gaz Paz. Taah. San. ve Tic Ltd. Şti., Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerya Aksaray Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aydın Gaz Dağıtım AŞ ve Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleri ile şirketlerin düzenlenmiş yıllara sari yatırım tavanları ve sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan EPDK, elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı dördüncü uygulama dönemini 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 arasındaki 5 yıllık dönem olarak belirledi.

