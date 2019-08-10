FİNANS

EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Açık ihale yöntemiyle yapılan CNG veya LNG alımları ile hizmet alımlarında, ihalede teklif veren olmaması halinde ihale iptal edilerek, en az 7 gün önceden ilan edilmek suretiyle süreç yenilenecek - İkinci ihalede teklif veren olmaması durumunda ise ihale iptal edilecek, komisyonunun hazırlayacağı durum raporu kuruma bildirilecek ve doğrudan temin yoluyla CNG veya LNG alımı yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Açık ihale yöntemiyle yapılan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları ile hizmet alımlarında, ihalede teklif veren olmaması halinde ihale iptal edilerek, en az 7 gün önceden ilan edilmek suretiyle sürecin yenilenmesi yoluna gidilecek.

İkinci ihalede teklif veren olmaması durumunda ise ihale iptal edilecek, komisyonunun hazırlayacağı durum raporu kuruma bildirilecek ve doğrudan temin yoluyla CNG veya LNG alımı yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararı ile doğal gaz dağıtım şebekesinin sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıkıştırılmış doğal gazla beslenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, açık ihale yöntemiyle yapılan CNG veya LNG alımları ile hizmet alımlarında, ihalede teklif veren olmaması halinde ihale iptal edilerek, en az 7 gün önceden ilan edilmek suretiyle süreç yenilenecek.

Tekrarlanan ihaleye teklif veren tek istekli olması durumunda ihale komisyonunun hazırlayacağı durum raporu kuruma bildirilecek.

İkinci ihalede teklif veren olmaması durumunda ise ihale iptal edilecek, komisyonunun hazırlayacağı durum raporu kuruma bildirilecek ve doğrudan temin yoluyla CNG veya LNG alımı yapılabilecek.

En fazla bir yıl olan doğrudan temin süresi sona ermeden, CNG veya LNG alım ihalesi düzenlenecek.

Ayrıca, herhangi bir şehre doğal gaz ulaştırmak amacıyla imalatına başlanmış ancak boru hattı yapımı sırasında öngörülemeyen gecikmelerin yaşanması halinde, CNG ve LNG alımı azami 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere doğrudan temin yoluyla yapılabilecek.

Söz konusu 6 aylık doğrudan alım süresi içindeyken 6 aydan daha uzun süreceği anlaşılan gecikme durumlarında, dağıtım şirketi kurumdan ilave 6 aya kadar ek süre talep edebilecek ancak doğrudan temin süresi bir yılı geçmeyecek.

Öte yandan, Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 arasındaki 5 yılı kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu karar, 12 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

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