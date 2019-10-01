EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 34,86 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin 30 Eylül 2019 toplantısında, 1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 34,8654 kuruş olarak uygulanacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 29,4772 kuruş uygulanmasına karar verildi.

Bu arada, EPDK'nin 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde perakende elektrik satış tarife tablolarını içeren kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.