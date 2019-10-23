FİNANS

EPDK kararları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Sıkıştırılmış doğal gaz ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları gerekecek

Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkıştırılmış doğal gaz ithalatına ilişkin usul ve esasların belirlendiği karara göre, serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde CNG ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları gerekecek.

İthal edilen CNG'nin ülkede taşınması ve teslim faaliyetleri, CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu lisans kapsamında ithal edilecek CNG'nin tüketicilere satışı, CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yapılabilecek.

Lisans sahipleri, talep edildiğinde ithal CNG'nin ve CNG'nin bulunduğu basınçlı kapların ilgili standartlara uygunluğunu belgelemekle yükümlü olacak.

EPDK'nin, mekanik endeksi olan ve endeksi dışardan görünen ön ödemeli sayaç, ön ödeme kitiyle irtibatlı mekanik sayaç veya göstergesi görünmeyen ve bulunmayan elektronik sayaçların arızalanması durumlarında yapılacak geriye dönük tahakkuka ilişkin kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek geriye dönük tahakkuk işlemlerinde Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği çerçevesinde ilgili Bakanlık veya yetkili kuruluşun sayaç muayenesine ilişkin raporu esas alınacak.

Tüketicilerin geçmiş dönem tüketim miktarlarının hesaplanmasında dikkate alınacak süre bir yılı geçmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
CNG Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı sıkılaştırılmış doğal gaz

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