EPDK kurul kararı

Enerji piyasasında önlisans ve lisans almak için yapılan başvurularda aranacak bilgi ve belgeler listesi yenilendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularında teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne gönderilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda 2 adet CD veya DVD içerisinde sunulacak.

Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı kaynaklarda üretim tesisinin kurulacağı sahanın tamamının, başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, mülkiyet hakkına ilişkin belge de teslim edilecek evraklara eklenecek.

Öte yandan, nükleer enerjiye dayalı önlisans başvuruları için ilgili kurumdan alınacak yer lisansı ise başvuru sırasında verilecek.

