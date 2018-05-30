EPDK kurul kararı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu örnekleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik üretim lisansı sahibi şirketlerin YEKDEM kapsamına alınması için yapacakları başvurularda kullanacakları başvuru dilekçesi örneği ve bilgi formunda yer alacak esaslar EPDK kurulu tarafından kabul edildi.

Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, şirket ismi, tesis adı, telefon, faks, e-posta adresi, IBAN numarası, kaynak türü, tesis tipi, kurulu güç, ünite sayısı, yıllık üretim miktarları, ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.

Söz konusu karar, EPDK'nin 24 Mayıs 2018 tarihli kurul toplantısında alındı.

